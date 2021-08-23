«Колоссальная» жара накроет ряд регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели. Об этом пишет ТАСС.

«В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8-11 градусов. Жара колоссальная», — отметил он.

Согласно данным Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается плюс 33 градуса, в Свердловской и Курганской областях — плюс 36 градусов, в Башкортостане — 38-40 градусов тепла.