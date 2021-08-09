Жителей Центральной России ожидает европейский циклон, который принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Об этом горожан предупредили синоптики «Гисметео», пишет «Свободная пресса».

Уточняется, что в московском регионе погода улучшится только к 15 августа.

«Московская область попадет в "грозовой капкан" до конца недели. По прогнозу, наибольший объем осадков придется на среду, 11 августа. Европейский циклон добавит дождевых туч в пространство Ленинградской области», — уточнили специалисты.

В конце недели в Санкт-Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также ливень. Столбики термометров опустятся до 16-18 градусов. По словам синоптиков, такая погода распространится на всю европейскую часть России. Антициклон с теплым ветром и жаркой погодой из Москвы сместится к Уралу, подчеркнули в «Гисметео».