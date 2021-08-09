Жителей Центральной России ожидает европейский циклон, который принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Об этом горожан предупредили синоптики «Гисметео», пишет «Свободная пресса».
Уточняется, что в московском регионе погода улучшится только к 15 августа.
«Московская область попадет в "грозовой капкан" до конца недели. По прогнозу, наибольший объем осадков придется на среду, 11 августа. Европейский циклон добавит дождевых туч в пространство Ленинградской области», — уточнили специалисты.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара накроет ряд регионов России. Он отметил, что в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни ожидается 36-37 градусов тепла. Кроме того, на юге России и в регионах Поволжья ожидается сильная жара — температура достигнет 39-40 градусов.