"Ночью он [холодный фронт] прошел через Москву. В обед, если где-то будут обострения, то в Нижегородской, Владимирской областях. Но все зависит от того, насколько мощными будут облака в этот период, так как чем выше и мощнее облако, тем его трение с земной с поверхностью сильнее. Шквалистый ветер может наблюдаться, но это очень индивидуально", - сказал он.