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Погода в Европейской России: Россиян предупредили о возвращении аномальной жары

Lenta.ru
25 минут назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о возвращении аномальной жары в беседе с РИА Новости.

Россиян предупредили о возвращении аномальной жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, температура на 4-5 градусов выше нормы прогнозируется в понедельник, 2 августа, в центре Европейской России. На погоду будут влиять теплые воздушные массы на западной периферии циклона.

Вильфанд отметил, что понедельник станет самым жарким днем недели. Температура воздуха составит 29-30 градусов тепла.

Ранее Вильфанд не исключил, что в августе будут очень жаркие дни, несмотря на ожидаемый климатический пик жары 31 июля — 1 августа. Как объяснил синоптик, судя по анализу температурного фона за последние 15 лет, то оказывается, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов. Поэтому, считает Вильфанд, говорить о том, что жарких дней больше не будет, нельзя. «Еще рано провожать лето», — резюмировал метеоролог.

Погода,Общество,РИА Новости,Россия,
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