Жаркая неделя: регионы предупредили о температуре "выше нормы"

Аномальная жара ожидается в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Как сообщает «Экономика сегодня», в начале следующей недели жара настигнет Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и регионы Поволжья. В некоторых частях России температура воздуха будет достигать 39-41 градуса.

В регионах Поволжья с 3 августа столбики термометров поднимутся до 33-39 градусов. В Саратовской области будет 41 градус, что на 7-8 пунктов выше нормы.