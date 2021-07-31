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Гидрометцентр рассказал, где в России ожидается сорокоградусная жара

Свободная прессаиещё 6
59 минут назад

Аномальная жара ожидается в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жаркая неделя: регионы предупредили о температуре "выше нормы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Экономика сегодня», в начале следующей недели жара настигнет Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и регионы Поволжья. В некоторых частях России температура воздуха будет достигать 39-41 градуса.

В регионах Поволжья с 3 августа столбики термометров поднимутся до 33-39 градусов. В Саратовской области будет 41 градус, что на 7-8 пунктов выше нормы.

Ранее "СП" писала, что синоптики рассказали, какая погода ожидается в России в августе. Август станет теплым месяцем для всех и отрицательных температур нигде не ждут.

Погода,Общество,Новости регионов,Поволжье,Россия,
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