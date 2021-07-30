Прогноз погоды: москвичей ждут аномальные ночи

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ обещает столичному региону ночи с температурами выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

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В пятницу, 30 июля, будет более дождливо, чем на предстоящих выходных. Температуры достигнут плюс 21-25 градусов. Это вписывается в дневную норму температуры, но ночью будет теплее нормы - до 18 градусов тепла.

По словам Вильфанда, благодаря теплым ночам средние суточные температуры также окажутся теплее нормы на несколько градусов.

После понедельника, 2 августа, начнется очередное потепление - до 26-28 градусов выше ноля. Однако без несильных кратковременных дождей не обойдется, подчеркнул метеоролог.

Вильфанд добавил, что погода во всех центральных регионах Европейской России будет похожа на московскую.

Прогноз погоды столичного Метеобюро ранее предупредил о дождливом начале августа.

Ведущий специалист бюро Татьяна Позднякова рассказала, что июль заканчивается с дефицитом осадков, но в первые дни августа погода наверстает упущенное.