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Прогноз погоды: москвичей ждут аномальные ночи

Елена Прошина
2 часа назад

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ обещает столичному региону ночи с температурами выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

Прогноз погоды: москвичей ждут аномальные ночи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу, 30 июля, будет более дождливо, чем на предстоящих выходных. Температуры достигнут плюс 21-25 градусов. Это вписывается в дневную норму температуры, но ночью будет теплее нормы - до 18 градусов тепла.

По словам Вильфанда, благодаря теплым ночам средние суточные температуры также окажутся теплее нормы на несколько градусов.

После понедельника, 2 августа, начнется очередное потепление - до 26-28 градусов выше ноля. Однако без несильных кратковременных дождей не обойдется, подчеркнул метеоролог.

Вильфанд добавил, что погода во всех центральных регионах Европейской России будет похожа на московскую.

Прогноз погоды столичного Метеобюро ранее предупредил о дождливом начале августа.

Ведущий специалист бюро Татьяна Позднякова рассказала, что июль заканчивается с дефицитом осадков, но в первые дни августа погода наверстает упущенное.

На 1 и 2 августа в Метеобюро спрогнозировали до плюс 18 градусов по ночам и до 29 тепла днем. По словам Поздняковой, вспышек жары с температурами выше плюс 30 градусов не будет.

Погода,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,Россия,
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