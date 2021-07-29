«Можно бабу лепить»: в Магаданской области выпал снег

На перевале «Дедушкина лысина» в Магаданской области сегодня выпал снег. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На кадрах, опубликованных водителем большегруза, видно, что трассу «Колыма» постепенно заносит мокрым снегом.

«Можно в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче все, колымский Новый год начался», - констатировал автор видео.

При этом в ФГБУ «Колымское УГМС» подчеркнули, что снегопады на севере региона в конце июля являются вариантом нормы, пишет РИА Новости.

«Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля - в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди», - пояснили синоптики.

Также мокрый снег прогнозируется сегодня и на Чукотке. «Облачно. Местами небольшой дождь, на севере мокрый снег. Местами туман. Температура 0 +5°, ночью местами 0 -5°», - отмечает «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».