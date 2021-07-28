Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях

В Москве сегодня ожидаются ливни с грозами, облака уже вплотную подобрались к столице и на течение ближайших двух-трех часов начнутся осадки. Об этом заявила

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РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, сегодня Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются с запада.

«Нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24-26, в столичном регионе - плюс 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый», - прогнозирует синоптик.

При этом Елена Волосюк подчеркнула, что атмосферное давление к вечеру упадет до 743 миллиметра ртутного столба, а облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово.

Ранее синоптики отмечали, что к Москве приближается циклон «Дирк», затопивший северную Европу. Он принесет с собой «слепой» дождь, который в ночь на четверг, 29 июля, перерастет в «стену залповых ливней». Ветер усилится в порывах до 15-20 м/с.