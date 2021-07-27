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Москвичей предупредили о вызвавшем потоп в ЕС циклоне

Мария Иванова
43 минуты назад

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что циклон, вызвавший наводнения в Европе, придет в столицу вечером в среду, 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поздняковой, несмотря на последствия циклона в ЕСГермании жертвами наводнения стали более 180 человек, более 750 получили травмы), в Москве ничего «особо угрожающего» метеорологи не ожидают.

«Особо интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по Северу европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты», - объяснила она.

По расчетам Метеобюро, в столице местами может выпасть до семи миллиметров осадков, возможна гроза и порывистый ветер.

Рекорды будут побиты: мир столкнется с аномальной жарой

Во второй половине недели Москва окажется в более прохладной зоне, экстремальной жары прогноз не обещает, но температуры все равно окажутся немного выше нормы.

Позднякова назвала погоду этой недели спокойной, с недолгими и несильными дождями, что характерно для конца июля.

Ведущий эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что 28 июля в городе будет не по сезону жарко - до плюс 30 градусов, но затем небо покроют мощные кучевые облака и станет прохладнее.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на неделе центр Европейской России ждут «приятные» осадки - дожди будут, но тепло они не прогонят.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,ЕС,Германия,
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