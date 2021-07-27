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Вильфанд спрогнозировал дожди до конца июля в центре России

Газета.Ruиещё 12
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дождливая погода придет в центр европейской части России в среду и продлится до конца июля. Об этом сообщает ТАСС.

В центре России до конца месяца будут идти дожди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой", — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. В ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся. Вильфанд подчеркнул, что дожди в центре европейской части России будут идти до конца месяца. При этом, начиная со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, солнца больше, а "погода будет вполне комфортной".

Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска может угрожать подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,Алексей Кокорин,Москва,Россия,
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