В центре России до конца месяца будут идти дожди

"С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве , дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой", — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. В ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся. Вильфанд подчеркнул, что дожди в центре европейской части России будут идти до конца месяца. При этом, начиная со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, солнца больше, а "погода будет вполне комфортной".