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В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

В Москве и Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра.

«Очень высокая температура. Сильная жара около +30°C», — говорится в сообщении.

Период предупреждения по Москве действует до 20.00 27 июля.

В области объявлена высокая пожарная опасность до полудня 29 июля. «Местами высокая пожароопасность 4 класс, местами чрезвычайная пожароопасность 5 класс», — предупреждают специалисты.

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Ранее жителей Европейской части России предупредили об опасной погоде. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда , жара в +40-42°C в Астраханской области и температура воздуха до +44°C в Калмыкии сменятся грозой и шквалистым ветром с усилением до 25 м/с. Сильные осадки также прогнозируются в Краснодарском крае и Крыму. В Башкортостане 24 июля пройдут ливневые дожди с грозой и шквалистым ветром. В Адыгее и Волгоградской области ожидаются сильнейшие дожди и ветер до 28 м/с.

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