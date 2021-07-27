Ранее жителей Европейской части России предупредили об опасной погоде. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда , жара в +40-42°C в Астраханской области и температура воздуха до +44°C в Калмыкии сменятся грозой и шквалистым ветром с усилением до 25 м/с. Сильные осадки также прогнозируются в Краснодарском крае и Крыму. В Башкортостане 24 июля пройдут ливневые дожди с грозой и шквалистым ветром. В Адыгее и Волгоградской области ожидаются сильнейшие дожди и ветер до 28 м/с.