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Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Москва24иещё 11
1 час назад

Жителей Москвы во вторник, 27 июля, ожидает жаркая погода с переменной облачностью, осадков не прогнозируется, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

Жара вернулась в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 28–30, по области до 26–31 градуса", – заявил синоптик.

Леус уточнил, что в течение дня в столице будет наблюдаться слабый северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду.

Мощный смерч заметили у побережья Сочи

Атмосферное давление останется повышенным и днем составит 750 миллиметров ртутного столба. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни. Кроме того, заметно усилится ветер.

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