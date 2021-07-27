Жара вернулась в Москву

Жителей Москвы во вторник, 27 июля, ожидает жаркая погода с переменной облачностью, осадков не прогнозируется, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 28–30, по области до 26–31 градуса", – заявил синоптик.

Леус уточнил, что в течение дня в столице будет наблюдаться слабый северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду.