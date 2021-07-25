Регионы накроют сильные дожди

"У города Белогорска прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25–26 июля. Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. По оценкам, примерно на 50 см будет лишь ниже опасной отметки, то есть очень близко к ней", - предупредил Вильфанд.