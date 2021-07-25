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Вильфанд предупредил Восточную Сибирь и Дальний Восток о сильных дождях

Газета.Ruиещё 5
47 минут назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждает о сильных дождях в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

Регионы накроют сильные дожди
Фото: ReutersReuters

Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25–26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае - тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня. На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град. Еще, где сильные осадки - это Северо-Кавказский федеральный округ", - рассказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что на Кавказе сильные осадки ожидаются в Ингушетии и Чечне, где прогнозируется сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м/с. На Дальнем Востоке Вильфанд обращает внимание на реку Амур.

"У города Белогорска прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25–26 июля. Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. По оценкам, примерно на 50 см будет лишь ниже опасной отметки, то есть очень близко к ней", - предупредил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал о приближении похолодания на Урале и Сибири.

Погода,Общество,Новости Сибири,Дальний Восток,Пожар в Хабаровске,ИТАР-ТАСС,Магаданская Область,Республика Саха (Якутия),Алтайский Край,
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