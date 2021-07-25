Аномальное похолодание придет на Урал и в Сибирь

Аномальное похолодание ожидается в регионах Урала и Западной Сибири в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири», — передает его слова ТАСС.
Синоптик отметил, что похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области, Тюменскую, Кемеровскую области, и в Алтайский край. По прогнозу синоптика, в Екатеринбурге максимальная температура днем в период похолодания будет 17-18 градусов тепла, в Омской, Новосибирской, Томской областях — 20-21 градус.
Ранее Вильфанд заявил, что самые жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля-начале августа. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в последний месяц лета засушливый период. Недобор по осадкам, по его словам, будет более 20%. При этом в регионах Поволжья, Урала и Кавказа уже наблюдается заметный дефицит осадков.