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Вильфанд заявил об аномальном похолодании на Урале и в Сибири

Ura.Ruиещё 9
10 часов назад

Аномальное похолодание ожидается в регионах Урала и Западной Сибири в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальное похолодание придет на Урал и в Сибирь
Фото: URA.RUURA.RU

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири», — передает его слова ТАСС.

Синоптик отметил, что похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области, Тюменскую, Кемеровскую области, и в Алтайский край. По прогнозу синоптика, в Екатеринбурге максимальная температура днем в период похолодания будет 17-18 градусов тепла, в Омской, Новосибирской, Томской областях — 20-21 градус.

Ранее Вильфанд заявил, что самые жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля-начале августа. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в последний месяц лета засушливый период. Недобор по осадкам, по его словам, будет более 20%. При этом в регионах Поволжья, Урала и Кавказа уже наблюдается заметный дефицит осадков.

Погода,Общество,Новости регионов,Новости Сибири,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,Заволжье,
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