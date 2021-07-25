Аномальное похолодание придет на Урал и в Сибирь

«Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири», — передает его слова ТАСС.