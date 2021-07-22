Прогноз погоды: передышка от жары в Москве будет короткой

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что с понедельника, 26 июля, в Москву и соседние области вернется жара. Об этом рассказали «Метеовести».

По прогнозу «Фобоса», оставшаяся часть этой недели будет комфортной. Утром в четверг, 22 июля, температуры в Москве упали до плюс 12 - 14 градусов, а в Подмосковье зафиксировали около девяти градусов тепла.

Днем в столице ожидается от 22 тепла до плюс 24 градусов, в Подмосковье - плюс 20 - 25 градусов.

В пятницу, 23 июля, в столичном регионе пройдут кратковременные дожди и температура упадет чуть ниже нормы: ночью ожидается от семи до 12 градусов выше ноля, днем - плюс 19 - 24 градуса. В субботу, 24 июля, погода будет мало отличаться от пятничной.

В воскресенье, 25 июля, в регион придет новый антициклон с запада. Он прогонит дождевые облака и поможет воздуху прогреться до 21 - 26 градусов тепла.

Следующая неделя начнется с теплой ночи (до плюс 18 градусов) и 30-градусной жары днем.

Прогноз погоды Гидрометцентра ранее предупредил о непогоде под Курском, в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.