Жара до 30°C вернется в Москву

Со следующего вторника, 27 июля, столбики термометров в Москве вновь достигнут 30-градусной отметки. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, уже в понедельник, 26 июля, температура поднимется до 25–26 градусов тепла, а на следующей день достигнет 30-градусного рубежа.В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока 32–33 градусов не ожидаем, — сказал метеоролог.До конца текущей недели Вильфанд пообещал жителям столичного региона комфортную погоду без осадков, с температурным фоном в диапазоне плюс 22–24 градуса днём и плюс 10–12 градусов ночью.Ранее синоптик оценил угрозу наводнений в Центральной России.