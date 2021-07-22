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Погода в Москве: Жара до 30 градусов вернётся в Москву на следующей неделе

News.ruиещё 4
25 минут назад
Со следующего вторника, 27 июля, столбики термометров в Москве вновь достигнут 30-градусной отметки. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Жара до 30°C вернется в Москву
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
По словам Вильфанда, уже в понедельник, 26 июля, температура поднимется до 25–26 градусов тепла, а на следующей день достигнет 30-градусного рубежа.
В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока 32–33 градусов не ожидаем, — сказал метеоролог.
До конца текущей недели Вильфанд пообещал жителям столичного региона комфортную погоду без осадков, с температурным фоном в диапазоне плюс 22–24 градуса днём и плюс 10–12 градусов ночью.
Ранее синоптик оценил угрозу наводнений в Центральной России.
Погода,Новости Москвы,Общество,ИТАР-ТАСС,
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