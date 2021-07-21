Гидрометцентр предупредил россиян о «синих» выходных

Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Европейской России стремительное похолодание. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Вильфанда, к субботе и воскресенью, 24 и 25 июля, все европейские районы страны окажутся заштрихованы синим. Синий цвет на климатических картах означает температуры ниже нормы.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях будет на два градуса ниже нормы, а в южных европейских регионах отклонение составит один градус. С 21 июля там начнутся ливни с градом, грозы и ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Сильные дожди и град также грозят Башкирии и Татарстану.

С четверга, 22 июля, температуры в столичном регионе и соседних областях составят от 19 тепла до плюс 24 градусов. Ночные температуры упадут сразу на семь градусов.

Вильфанд подчеркнул, что заметных аномалий в ближайшие пять дней не будет. В центре Европейской России остаток недели пройдет без дождей, но на юге Центрального федерального округа вероятны агрессивные природные явления.

Прогноз погоды « Фобоса» ранее обещал Москве и области комфортные температуры в плюс 23 - 24 градуса с 22 июля. В пятницу, 23 июля, в столичном регионе возможны несильные грозы.