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Прогноз погоды: россиян предупредили о «синих» выходных

Елена Прошина
18 минут назад
Метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Европейской России стремительное похолодание. Об этом сообщает РИА Новости.
Гидрометцентр предупредил россиян о «синих» выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Вильфанда, к субботе и воскресенью, 24 и 25 июля, все европейские районы страны окажутся заштрихованы синим. Синий цвет на климатических картах означает температуры ниже нормы.
В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях будет на два градуса ниже нормы, а в южных европейских регионах отклонение составит один градус. С 21 июля там начнутся ливни с градом, грозы и ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Сильные дожди и град также грозят Башкирии и Татарстану.
С четверга, 22 июля, температуры в столичном регионе и соседних областях составят от 19 тепла до плюс 24 градусов. Ночные температуры упадут сразу на семь градусов.
Вильфанд подчеркнул, что заметных аномалий в ближайшие пять дней не будет. В центре Европейской России остаток недели пройдет без дождей, но на юге Центрального федерального округа вероятны агрессивные природные явления.
Прогноз погоды « Фобоса» ранее обещал Москве и области комфортные температуры в плюс 23 - 24 градуса с 22 июля. В пятницу, 23 июля, в столичном регионе возможны несильные грозы.
В Санкт-Петербурге на наделе будет преобладать температура в 22 - 25 градусов выше ноля, а в южных регионах посвежеет до плюс 26 - 31 градуса.
Погода,Общество,Россия,
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