Аномальную жару сменят дожди и грозы

Эксперт также рассказал, что в Центрально-Черноземном районе и в Приволжском федеральном округе жаркая погода будет сохраняться до окончания июля. В южной части России ожидается еще более высокие температуры: на Кубани и на Кавказе они будут достигать +38...+40 градусов.
Ранее сообщалось, что ливень в Москве не оказал влияние на работу метрополитена. Представители городской подземки рассказали, что составы ходят в соответствии с графиком. По данным синоптиков, сегодня, 16 июля в течение 1,5 часов в отдельных районах российской столицы выпало до 27 миллиметров осадков, что равняется 29% от июльской нормы.