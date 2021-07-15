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Аномальную жару сменят дожди и грозы

Анна Безрукова
5 часов назад
В северо-западной части России аномальную жару сменят грозы, а атлантический циклон собьет высокие температуры воздуха в Центральном регионе. Об этом сегодня, 15 июля рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Аномальную жару сменят дожди и грозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В конце недели прогнозируется улучшение ситуации в Ленинградской и на севере Псковской областей – пройдут дожди и ожидается незначительное понижение температуры воздуха. В Центральной России аномальная жара будет держаться до конца недели. Далее зона аномальной жары сместится на юг и юго-восток», — уточнил он.
Варакин также добавил, что небольшое падение температуры будет уже в третьей декаде июля.
Помимо этого, по его словам, уже в ближайшие выходные население Центральной России почувствуют, что жара спадает, передает Радио Sputnik.
Эксперт также рассказал, что в Центрально-Черноземном районе и в Приволжском федеральном округе жаркая погода будет сохраняться до окончания июля. В южной части России ожидается еще более высокие температуры: на Кубани и на Кавказе они будут достигать +38...+40 градусов.
Ранее сообщалось, что ливень в Москве не оказал влияние на работу метрополитена. Представители городской подземки рассказали, что составы ходят в соответствии с графиком. По данным синоптиков, сегодня, 16 июля в течение 1,5 часов в отдельных районах российской столицы выпало до 27 миллиметров осадков, что равняется 29% от июльской нормы.
Погода,Общество,Новости регионов,Юрий Варакин,Росгидромет,ИА Sputnik,Россия,
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