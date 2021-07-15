Аномальную жару сменят дожди и грозы

Юрий Варакин. В северо-западной части России аномальную жару сменят грозы, а атлантический циклон собьет высокие температуры воздуха в Центральном регионе. Об этом сегодня, 15 июля рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В конце недели прогнозируется улучшение ситуации в Ленинградской и на севере Псковской областей – пройдут дожди и ожидается незначительное понижение температуры воздуха. В Центральной России аномальная жара будет держаться до конца недели. Далее зона аномальной жары сместится на юг и юго-восток», — уточнил он.

Варакин также добавил, что небольшое падение температуры будет уже в третьей декаде июля.

Помимо этого, по его словам, уже в ближайшие выходные население Центральной России почувствуют, что жара спадает, передает Радио Sputnik

Эксперт также рассказал, что в Центрально-Черноземном районе и в Приволжском федеральном округе жаркая погода будет сохраняться до окончания июля. В южной части России ожидается еще более высокие температуры: на Кубани и на Кавказе они будут достигать +38...+40 градусов.