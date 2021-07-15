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Прогноз погоды: жара уйдет из России со скандалом

Елена Прошина
9 часов назад
Синоптик Александр Шувалов рассказал, что прогноз погоды с высокой вероятностью обещает России морозную зиму. Об этом сообщает «Лента.ру».
Прогноз погоды: жара уйдет из России со скандалом
Фото: ТАССТАСС
Шувалов объяснил, что процесс изменения климата провоцирует радикальные перемены погоды - от сильной жары летом до интенсивных заморозков и морозов зимой.
По его словам, такие явления будут повторяться все чаще. Статистика предыдущих лет это подтверждает.
Также синоптик предупредил, что в июле 2021 года жара будет покидать Россию «со скандалом» - возможно образование смерчей и выпадение града.
Шувалов заявил о «ненулевой вероятности одного-двух смерчей». Но когда и где именно они произойдут, прогнозировать сложно. Вероятность гроз, шквалистого ветра и града гораздо выше.
Ранее прогноз погоды «Фобоса» предупредил, что с четверга, 15 июля, в Москве начнутся непродолжительные дожди с грозами. По расчетам метеорологов, дожди будут идти местами и сбить жару не смогут.
По данным «Фобоса», вплоть до понедельника, 19 июля, воздух в столичном регионе будет раскаляться выше плюс 30 градусов.
В среду, 14 июля, в Москве зафиксировали повторение рекорда жары 1951 года: метеостанция на ВДНХ показала температуру в 34,1 градуса.
Погода,Александр Шувалов,Россия,
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