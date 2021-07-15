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Погода в Москве: Москвичей предупредили о граде и грозах

РИА Новостииещё 2
52 минуты назад
Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Возможен град: на Москву идут дожди
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", - сообщил Тишковец.
Синоптик уточнил, что вечером, особенно с 18 до 19 часов, выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 30-32, в Подмосковье – до плюс 28-33.
"Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, при грозе, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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