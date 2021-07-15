Возможен град: на Москву идут дожди

"Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", - сообщил Тишковец.
"Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, при грозе, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.