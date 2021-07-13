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Погода в Москве побьет сталинский рекорд

Мослента
3 часа назад
Аномально-жаркая погода в Москве побьет сталинский температурный рекорд. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей в своем Instagram.
Погода в Москве побьет сталинский рекорд
Фото: МослентаМослента
По данным синоптика, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 35 градусов, в Подмосковье воздух раскалится до плюс 36.
«В Москве 13 июля будет побит рекорд 85-летней давности, когда в этот день было плюс 32,4. Опасное солнце — индекс УФ (ультрафиолета — прим. «Мосленты») — 6! Берегите себя от теплового удара и ожогов!» — заявил Тишковец.
Он пояснил, что для Москвы нормальный ультрафиолетовый индекс — 2-3 единицы. А 6, как ожидается, характерен для Намибии, Замбии, Сингапура.
12 июля синоптики предупредили москвичей об «оранжевом» уровне опасности из-за жары до вечера вторника, 13 июля. По их данным, аномально-жаркая погода температура выше нормы как минимум на семь градусов. Также «оранжевый» уровень опасности из-за жары объявили в Московской области.
Погода,Евгений Тишковец,Мослента,Москва,
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