В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Гидрометцентре предупредили россиян о «тепловом стрессе»

Газета.Ru
43 минуты назад
В центральной России до конца недели будет сохраняться жаркая погода, температура приблизится или превзойдет рекордные показатели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Звезда».
По его словам, ситуация будет «экстремальной, опасной». Он призвал всех быть очень внимательными и следить за здоровьем. Вильфанд отметил, что жара будет сохраняться и в ночное время.
«В центре Москвы — там, где высотные дома, которые нагреваются и принимаю солнечную энергию днем и отдают ее ночью, — там минимальная температура +25°C. Это стресс тепловой», — добавил специалист.
По прогнозам синоптика, температура понизится только к воскресенью, тогда же пройдет небольшой дождь.
Ранее Вильфанд рассказал о необратимых изменениях климата Земли и способах остановить глобальное потепление. По мнению синоптика, в нынешнем десятилетии глобальное более заметно, чем в прошедшем.
Погода,Общество,Видео,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители