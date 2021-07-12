В центральной России
до конца недели будет сохраняться жаркая погода, температура приблизится или превзойдет рекордные показатели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Звезда».
По его словам, ситуация будет «экстремальной, опасной». Он призвал всех быть очень внимательными и следить за здоровьем. Вильфанд отметил, что жара будет сохраняться и в ночное время.
«В центре Москвы — там, где высотные дома, которые нагреваются и принимаю солнечную энергию днем и отдают ее ночью, — там минимальная температура +25°C. Это стресс тепловой», — добавил специалист.
По прогнозам синоптика, температура понизится только к воскресенью, тогда же пройдет небольшой дождь.
Ранее Вильфанд рассказал о необратимых изменениях климата Земли и способах остановить глобальное потепление. По мнению синоптика, в нынешнем десятилетии глобальное более заметно, чем в прошедшем.