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Россиян предупредили о приближении «парникового котла»

ТК «Звезда»
8 минут назад
В ближайшие дни жители Европейской России будут находиться в «парниковом котле». Так синоптики называют надвигающуюся жару. По их прогнозам, температура повысится еще больше и будет сопровождаться высоким уровнем опасного излучения.
Россия окажется в «парниковом котле»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Москве, где объявлен оранжевый уровень опасности, столбик термометра может превысить 35 градусов, а на Кубани температурные показатели могут достигнуть 40 градусов. Это примерно на 10 градусов выше нормы. Ожидаются новые температурные рекорды.
Ультрафиолетовый индекс превысит обычные значения в два, а то и в три раза - данные показатели подобны экваториальным. Рекомендуется как можно меньше находиться на солнце и пользоваться специальными защитными средствами.
Погода,Общество,Москва,Россия,
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