Москвичам пообещали аномальную жару по ночам

По словам синоптика, ночные температуры будут с четверга, 8 июля, 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов, а к воскресенью, 11 июля, уже до 24 градусов. «Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть, отойти от жары», — отметил он.