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Погода в Москве: Москвичам пообещали аномальную жару по ночам

Мослентаиещё 10
22 минуты назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал москвичам аномальную жару по ночам с четверга, 8 июля.
Москвичам пообещали аномальную жару по ночам
Фото: Алексей Куденко / РИА НовостиАлексей Куденко / РИА Новости
По словам синоптика, ночные температуры будут с четверга, 8 июля, 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов, а к воскресенью, 11 июля, уже до 24 градусов. «Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть, отойти от жары», — отметил он.
Также Вильфанд рассказал, что волна тепла в Москве будет нарастающей. Так, в четверг, 8 июля, днем прогнозируется 29-31 градус тепла, в пятницу, 9 июля, — 30-32 градуса тепла, в субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, — 28-33 градуса тепла, в понедельник, 12 июля, — 29-34 градуса тепла.
Температура, начиная с воскресенья, будет на 7 градусов выше климатической нормы, отметил метеоролог.
Ранее москвичам заявили, что жаркая погода в столице продержится до середины июля. В это время дневная температура воздуха будет достигать 35 градусов, и ночи станут душными, минимальная температура не опустится ниже 23 градусов.
Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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