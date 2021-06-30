Новая волна аномальной жары накроет Россию

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра предупреждает об аномальной жаре на Дальнем Востоке, в Архангельской, Вологодской и соседних областях, в Крыму и на Кубани.

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По словам Вильфанда, большие проблемы с жарой ждут Вологду Архангельск и Коми. Температуры там в ближайшие дни будут превышать норму на семь - восемь градусов и достигать плюс 28-32 градусов.

В южных регионах России также ожидается отклонение в семь градусов. К примеру, в Краснодарском крае будет до плюс 30-35 градусов.

Под Хабаровском и Якутии норма будет превышена на восемь - десять градусов, ожидается до 34-37 градусов жары.

В южных частях Урала, под Челябинском, в Свердловской и Курганской областях будет на семь - десять градусов жарче нормы (около 30-36 градусов выше ноля). В Приволжском федеральном округе отклонение от нормы окажется примерно таким же, а в Чувашии метеорологи прогнозируют плюс 31-37 градусов.

Вильфанд отметил, что все эти регионы столкнутся с волной тепла - периодом, когда температура выше нормы в среднем на пять градусов в сутки в течение пяти дней. Такая погода опасна для пожилых людей, людей с заболевания сердца и сосудов.

Москве прогноз погоды на эту неделю обещает более комфортные условия: плюс 20 - 26 градусов. В Тульской и Калужской областях будет 26-29 градусов выше ноля.