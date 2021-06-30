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Новая волна аномальной жары накроет Россию

РИА "ФедералПресс"иещё 13
4 часа назад
Аномальная жара накроет несколько регионов России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Новая волна аномальной жары накроет Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области – там на 7-10 градусов выше нормы. Температура ожидается 30-36 градусов тепла. В Приволжском федеральном округе температура также на 7-10 градусов выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется 31-37 градусов тепла», – поделился эксперт.
По словам Романа Вильфанда, в Архангельской, Вологодской областях и в Республике Коми температура поднимется до 28-32 градусов. В ЮФО возможно отклонение от нормы на 7 градусов.
Кроме того, жителей Краснодарского края ожидает 30-35 градусов тепла. Синоптик отметил, что в центре России будет комфортная погода до 20-31 градуса тепла, передает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» выяснил, как правильно ухаживать за растениями в жару, чтобы не потерять урожай.
Погода,Общество,Новости регионов,ФедералПресс,ИТАР-ТАСС,Россия,
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