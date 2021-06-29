В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погода в Петербурге: Столичный «суперливень» надвигается на Петербург

News.ru
17 минут назад
Ленинградская область приняла первый удар стихии, обрушившейся на регион после столичного аномального ливня. Антициклон принёс в регион грозы и ливневые дожди, сообщает Пятый канал.
Столичный «суперливень» надвигается на Петербург
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Коммунальные службы запустили дополнительные насосы, чтобы не допустить затопления. В Петербурге дежурят 70 аварийных бригад.
На данный момент дождь затопил улицы и мосты Тихвина. По сообщению издания, пешеходы передвигаются по колено в воде, глохнут автомобили, из люков бьют фонтаны воды.
На Москву ураганный ливень обрушился в понедельник, 28 июня. В столице выпало 70% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли семи баллов, оперативные службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды.
В Новокосино ветер разбросал на стройке утеплитель, материал летел под колёса водителям. В Раменках от урагана обрушился башенный кран. В Щёлково молния попала в трансформаторную будку, без света остались как минимум 15 тысяч человек. В Новоподрезково от удара молнии сгорел коттедж.
Как сообщалось ранее, проблемы с инфраструктурой после дождя в Москве будут повторяться каждый раз, пока у городских властей не появится стратегия борьбы с погодными угрозами. Об этом NEWS.ru рассказал урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.
Погода,Аркадий Гершман,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Тихвин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители