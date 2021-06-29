Столичный «суперливень» надвигается на Петербург

На Москву ураганный ливень обрушился в понедельник, 28 июня. В столице выпало 70% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли семи баллов, оперативные службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

В Новокосино ветер разбросал на стройке утеплитель, материал летел под колёса водителям. В Раменках от урагана обрушился башенный кран. В Щёлково молния попала в трансформаторную будку, без света остались как минимум 15 тысяч человек. В Новоподрезково от удара молнии сгорел коттедж.