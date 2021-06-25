Неизбежные последствия: России предрекли торнадо и смерчи

«Мы говорим о глобальном потеплении, сейчас атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо», - сказал он «Ура.ру».
«Но, тем не менее, с глобальным потеплением даже в наших условиях вероятность торнадо и смерчей увеличивается», - добавил он.
«При потеплении влагоемкость атмосферы, то есть сколько влаги она может содержать, увеличивается. Поэтому возрастает и интенсивность внетропических циклонов. Сейчас более мощные ливни намного чаще стали идти, чем раньше, соответственно, и риск более мощных торнадо возрастает», - заключил он.