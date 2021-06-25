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Неизбежные последствия: России предрекли торнадо и смерчи

Вероника Полынина
4 часа назад
Торнадо и смерчи придут в Россию вместе с глобальным потеплением. Такое мнение высказал научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий кафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Мохов.
Неизбежные последствия: России предрекли торнадо и смерчи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы говорим о глобальном потеплении, сейчас атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо», - сказал он «Ура.ру».
Специалист отметил, что сейчас вероятность возникновения торнадо в России не так велика, как в США, где для этого имеются особые географические условия.
«Но, тем не менее, с глобальным потеплением даже в наших условиях вероятность торнадо и смерчей увеличивается», - добавил он.
По словам Мохова, в России регистрируется все больше и больше сильных вихрей. Это может быть связано как с общим ростом числа наблюдений, так и с повышением температуры воздуха из-за глобального потепления.
«При потеплении влагоемкость атмосферы, то есть сколько влаги она может содержать, увеличивается. Поэтому возрастает и интенсивность внетропических циклонов. Сейчас более мощные ливни намного чаще стали идти, чем раньше, соответственно, и риск более мощных торнадо возрастает», - заключил он.
Ранее специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что российские леса не могут быстро адаптироваться к перемене климата, именно поэтому, по словам климатолога, лесные пожары стали настоящим стихийным бедствием.
Погода,Общество,Игорь Мохов,Алексей Карнаухов,РАН,МГУ,Россия,
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