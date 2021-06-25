Неизбежные последствия: России предрекли торнадо и смерчи

Специалист отметил, что сейчас вероятность возникновения торнадо в России не так велика, как в США, где для этого имеются особые географические условия.

По словам Мохова, в России регистрируется все больше и больше сильных вихрей. Это может быть связано как с общим ростом числа наблюдений, так и с повышением температуры воздуха из-за глобального потепления.