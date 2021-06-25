В Москве объявлено экстренное предупреждение

В МЧС напомнили водителям о необходимости снизить скорость при неблагоприятных погодных условиях и держать дистанцию, а также избегать резких маневров. А жителей города призвали, «находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями».

Ранее в Москве из-за аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение. В столице столбики термометров поднялись до рекордных значений. 23 июня метеостанция ВДНХ зафиксировала в Москве 34,8 градуса – это июньский максимум за всю историю метеонаблюдений – с 1879 года. При этом метеорологи отметили, что средний температурный фон в регионе превышает климатическую норму для этого времени года на 13-15 градусов Цельсия.