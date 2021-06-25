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В Москве объявлено экстренное предупреждение

Алиса Селезнёва
4 часа назад
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в столице, призвав жителей и гостей города к осторожности.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.30 по 21.00 25 июня местами на территории г. Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 м/с», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МЧС напомнили водителям о необходимости снизить скорость при неблагоприятных погодных условиях и держать дистанцию, а также избегать резких маневров. А жителей города призвали, «находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями».
«Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны!» - попросили в главке.
Ранее в Москве из-за аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение. В столице столбики термометров поднялись до рекордных значений. 23 июня метеостанция ВДНХ зафиксировала в Москве 34,8 градуса – это июньский максимум за всю историю метеонаблюдений – с 1879 года. При этом метеорологи отметили, что средний температурный фон в регионе превышает климатическую норму для этого времени года на 13-15 градусов Цельсия.
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