Как летом 2010-го: неутешительный прогноз по жаре

При этом в настоящее время синоптики дают разные прогнозы. Одни отмечают, что температура упадет до более "мягких" 25-28 градусов по Цельсию уже на будущей неделе. Другие ждут регенерации антициклона.

В настоящее время аномально жаркие температуры сохраняются не только на европейской территории России, но и в Якутии, где наблюдается потепление до 33 градусов. По словам синоптика, это свойственно для резко-континентального климата, где разброс температур может составлять до 70 градусов. Но в Заполярье не должно быть длительной жары. Это чревато рисками для природы: тундра легко воспламеняется, распространяются пожары.