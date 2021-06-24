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Как летом 2010-го: Метеоролог дал неутешительный прогноз по жаре

Анна Безрукова
30 минут назад
Метеоролог дал прогноз, сколько в России будет продолжаться аномальная жара. Как отметил Леонид Старков, по причине антициклона она может задержаться на долгий период времени.
Как летом 2010-го: неутешительный прогноз по жаре
Фото: ТАССТАСС
"Именно так все происходило летом 2010 года", - уточнил эксперт.
Метеоролог Леонид Старков в интервью изданию "Известия" объяснил, как долго в европейской части России будут сохраняться аномально высокие температуры. Он отметил, что смене погоды препятствует антициклон, вследствие которого задерживается западно-восточный перенос воздуха.
При этом в настоящее время синоптики дают разные прогнозы. Одни отмечают, что температура упадет до более "мягких" 25-28 градусов по Цельсию уже на будущей неделе. Другие ждут регенерации антициклона.
При этом в условиях действия мощного антициклона жаркая погода может сохраняться в течение неопределенно долгого периода.
"Именно так случилось летом 2010 года. В то время блокирующий циклон сохранял жару в 30 градусов в течение примерно двух месяцев подряд", - отметил Старков.
В настоящее время аномально жаркие температуры сохраняются не только на европейской территории России, но и в Якутии, где наблюдается потепление до 33 градусов. По словам синоптика, это свойственно для резко-континентального климата, где разброс температур может составлять до 70 градусов. Но в Заполярье не должно быть длительной жары. Это чревато рисками для природы: тундра легко воспламеняется, распространяются пожары.
Погода,Общество,газета "Известия",Россия,
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