Днем в среду, 23 июня, температура в Москве достигла плюс 37,4 градуса в тени и побила очередной рекорд. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Гидрометцентр.

Метеорологи заявили, что температура в столице достигла абсолютного июньского максимума за всю историю метеонаблюдений.

В центре «Фобос» ранее предупреждали, что до конца этой недели в Москве почти каждый день будут фиксироваться температурные рекорды, воздух станет раскаляться до плюс 35 - 36 градусов. Это максимальные значения за последние 120 лет.

Из-за аномальной жары в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»). В такую погоду на улицы нельзя выходить без солнечных очков и головных уборов.