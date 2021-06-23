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Абсолютный рекорд: Москва раскалилась до плюс 37,4

Мария Иванова
27 минут назад
Днем в среду, 23 июня, температура в Москве достигла плюс 37,4 градуса в тени и побила очередной рекорд. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Гидрометцентр.
Метеорологи заявили, что температура в столице достигла абсолютного июньского максимума за всю историю метеонаблюдений.
В центре «Фобос» ранее предупреждали, что до конца этой недели в Москве почти каждый день будут фиксироваться температурные рекорды, воздух станет раскаляться до плюс 35 - 36 градусов. Это максимальные значения за последние 120 лет.
Из-за аномальной жары в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»). В такую погоду на улицы нельзя выходить без солнечных очков и головных уборов.
Только в субботу, 26 июня, над Подмосковьем и соседними регионами образуется фронтальный раздел. Он принесет слабые дожди и падение температуры до плюс 33 - 34 градусов. Более комфортных температур метеорологи не советуют ждать раньше следующей недели.
Погода,Новости Москвы,Видео,Московский комсомолец,
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