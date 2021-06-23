Прогноз погоды: когда жара уйдет из Москвы

Прогноз погоды «Фобоса» пообещал, что аномальная жара в Москве
и соседних регионах спадет только на следующей неделе. Об этом сообщает
портал «Метеовести».
По прогнозу метеорологов, до конца этой недели почти каждый день будут фиксироваться температурные рекорды, воздух станет раскаляться до плюс 35 - 36 градусов (что больше похоже на июньский Каир, а не на Москву). Это максимальное значение за последние 120 лет.
В субботу, 26 июня, над центральными регионами страны образуется фронтальный раздел. Он принесет слабые дожди и падение температуры до плюс 33 - 34 градусов.
При этом Москва сейчас - не самое жаркое место в России. Еще сложнее жителям Нижней Волги и Прикаспия, включая Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области, где температуры перевалили за 40 градусов жары.
В Санкт-Петербурге четвёртый день подряд будут фиксировать плюс 33 градуса. Это выше нормы почти на 13 градусов. Однако уже с четверга, 24 июня, в город придут грозовые дожди и температуры упадут до плюс 26 - 27 градусов.
Из-за экстремальной жары в Москве ранее объявили «оранжевый» уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»).
Прогноз погоды Гидрометцентра предупреждал, что
индекс ультрафиолетового излучения в эти дни также окажется аномальное высоким. Это означает, что на улице нельзя появляться без шляпы и защитных очков.