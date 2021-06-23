Прогноз погоды: когда жара уйдет из Москвы

Прогноз погоды «Фобоса» пообещал, что аномальная жара в Москве и соседних регионах спадет только на следующей неделе. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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По прогнозу метеорологов, до конца этой недели почти каждый день будут фиксироваться температурные рекорды, воздух станет раскаляться до плюс 35 - 36 градусов (что больше похоже на июньский Каир, а не на Москву). Это максимальное значение за последние 120 лет.

В субботу, 26 июня, над центральными регионами страны образуется фронтальный раздел. Он принесет слабые дожди и падение температуры до плюс 33 - 34 градусов.

При этом Москва сейчас - не самое жаркое место в России. Еще сложнее жителям Нижней Волги и Прикаспия, включая Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области, где температуры перевалили за 40 градусов жары.

В Санкт-Петербурге четвёртый день подряд будут фиксировать плюс 33 градуса. Это выше нормы почти на 13 градусов. Однако уже с четверга, 24 июня, в город придут грозовые дожди и температуры упадут до плюс 26 - 27 градусов.

Из-за экстремальной жары в Москве ранее объявили «оранжевый» уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода «очень опасна»).

Прогноз погоды Гидрометцентра предупреждал, что