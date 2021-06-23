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Жара в европейской части России усиливается

RT на русском
1 час назад
В Гидрометцентре России назвали даты пика июньской жары в центральной части страны.
Синоптики предупредили о пике жары в Москве
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что до 26 июня в Центральном округе будет аномально жарко, а в Москве и в большинстве областей северной части Центрального округа температура поднимется до +33...+37 °С.
На северо-западе Европейской части тоже жарко, но 23-25 июня на большей части Северо-Западного федерального округа ожидаются дожди и сильный ветер 15-20 м/с. Аналогичная погода обещается в Коми.
Вслед за ними ливневые дожди затронут Архангельскую область 24-25 июня.
В Нижегородской области 23-25 июня грядёт сильная жара вплоть до +37 °С.
В Астраханской области экстремально жарко (+40...+42 °С) станет 24-25 июня.
Ранее врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова Пётр Соков рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду.
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