В Ялте после залпового ливня объявили режим ЧС

По ее словам, в администрации Ялты организован оперативный штаб, в ликвидации последствий непогоды задействованы все муниципальные службы. В городе развернуто три пункта обогрева: в школе 11, спортзале МЧС и муниципальном летнем лагере "Смена". В эти пункты спасатели доставляют оказавшихся в воде людей с улиц и подтопленных помещений. Там пострадавшим оказывают первую помощь и затем при необходимости экстренно расселяют в гостиницах и пансионатах южнобережья.