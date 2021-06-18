Москву накроет "штормовая" жара

Москву на выходные придет "штормовая жара": воздух днем прогреется до 30-33 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России

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«Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5°. В начале следующей недели жара еще немного усилится. Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19-22 июня будут близки к абсолютным максимумам», - отмечается в сообщении.

Так, 19 июня днем в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, ночью – 14-16. В воскресенье воздух прогреется до тех же значений, а вот 21 и 22 июня может быть еще жарче, до 32-33 градусов. При этом ветер синоптики обещают слабый.

В Гидрометцентре также предупредили, что 21 июня – летнее солнцестояние и прогностические значения УФ-индекса будут достигать интервала 6-8, поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз.