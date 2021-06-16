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Погода в Москве: Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
В ближайшее время в Москве установится солнечная погода без осадков и ветра, на выходных жителей столицы ожидает аномальная жара, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С сегодняшнего дня мы поступаем сначала под опеку Скандинавского антициклона, а затем уже Азовского, поэтому в ближайшую пятидневку, а может, и всю неделю, мы будем находиться в области этого высокого атмосферного давления. Погода будет «миллион на миллион», на языке авиационных метеорологов это <...> практически чистое, ясное небо и очень спокойный ход метеопараметров», – цитирует Тишковца ТАСС.
По его словам, ко вторнику в столице столбик термометра поднимется до 33 градусов Цельсия. Это на 10 градусов выше климатической нормы.
«[В четверг] будет еще комфортно – около плюс 25 градусов, не выше, а потом с каждым днем пойдем вверх. В пятницу будет уже 27 градусов, в субботу – 28-30 градусов, в воскресенье –29-31 градус, в понедельник – 30-32 градуса, во вторник – 31-33 градуса», – указал метеоролог.
Он заверил, что в эти дни осадков не ожидается, и постоянно будет светить солнце.
Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
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