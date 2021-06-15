Аномальная жара придет в центральную Россию

"Жаркая погода в Москве уже со вторника, да и во всем Центральном федеральном округе, - 25-28 градусов, а в выходные дни температура будет уже приближаться к 30 градусам. Будет 29-31 градус тепла. В начале следующей недели тоже никаких условий для похолодания", - сообщил метеоролог.
"Речи про похолодание, конечно, не идет. Дело в том, что в центре европейской части России перемещается отрог высокого давления с запада, но по мере его перемещения будет по восточной периферии поступление холодных воздушных масс с севера и северо-запада", - объяснил он.
"Будет хорошая летняя погода. Температура воды в Москва-реке к середине недели уже хорошо повысится - будет 20-22 градуса тепла", - сказал Вильфанд.