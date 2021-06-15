Во вторник в Подмосковье
прогнозируются гроза с дождем, местами сильным, ливень, град, который придется на отдельные районы региона, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с при грозе, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области. Непогода ожидается в ближайшие 1-2 часа. Она сохранится до конца дня. Граждан просят не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом или высокими металлоконструкциями. В такую непогоду нельзя топить печь или разговаривать по телефону. При молнии запрещается близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш или антеннам. Кроме того, граждан просят воздержаться от поездок по городу и оставаться в квартире или на работе. Дожди и прохлада: прогноз погоды на начало лета 2021 в Московском регионе>>