Россиян предупредили об опасных ливнях

4 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко
предупредила о появлении климатических мигрантов в России. Она сообщила, что Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует дальнейшее потепление климата в ряде регионов, из-за чего люди начнут переселяться в другие страны, в том числе в Россию. Климатическая миграция будет связана с тем, что в ряде регионов станет еще жарче, начнутся проблемы с водой, а прибрежные территории будут уходить под воду. Абрамченко отметила, что благодаря большой территории России у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Основные страны, из которых ожидается климатическая миграция в Россию - Таджикистан и Узбекистан.