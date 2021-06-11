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Погода в России: Россиян предупредили об опасной погодной аномалии

Вероника Полынина
8 часов назад
В европейской части России ожидаются ливневые дожди, которые могут подтопить территории. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Екатерина Рязанова.
Россиян предупредили об опасных ливнях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На европейской территории России ливни аномальной интенсивности. < > Носят очаговый характер, иногда прекращаются. Но некоторые города столкнутся с подтоплениями» - приводит слова Рязановой «Ура.ру».
Метеоролог предупредила, что сильные дожди будут идти минимум до воскресенья.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина накануне рассказала, что центральные области России, юг европейской территории и Поволжье до конца текущей недели будут находиться под влиянием мощного южного циклона, который распространяется до средних слоев тропосферы. Это означает, что будут сильные дожди с грозами и шквалистым ветром.
4 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко предупредила о появлении климатических мигрантов в России. Она сообщила, что Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует дальнейшее потепление климата в ряде регионов, из-за чего люди начнут переселяться в другие страны, в том числе в Россию. Климатическая миграция будет связана с тем, что в ряде регионов станет еще жарче, начнутся проблемы с водой, а прибрежные территории будут уходить под воду. Абрамченко отметила, что благодаря большой территории России у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Основные страны, из которых ожидается климатическая миграция в Россию - Таджикистан и Узбекистан.
Погода,Общество,Мигранты,Екатерина Рязанова,Людмила Паршина,Виктория Абрамченко,Россия,
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