Прогноз погоды: «сезон дождей» затягивается

Прогноз погоды центра «Фобос» не смог обрадовать жителей Европейский России : по расчетам метеорологов, «сезон дождей» затянется, а пятница, 11 июня, станет самым дождливым днем в Москве . Об этом сообщает портал «Метеовести».

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За ближайшие сутки в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. А в целом в ближайшие дни на город выльется почти половина июньского объема дождя. Но с каждым днем ливни будут слабеть, а температура – расти. В воскресенье, 13 июня, и в понедельник, 14 июня, ожидается до плюс 24 - 25 градусов.

Настоящее лето, по расчетам метеорологов, вернется в столичный регион в середине следующей недели. Температуры начнут превышать норму на два градуса.

«Фобос» подчеркивает, что на этой неделе Русская равнина превратилась в тропики - дожди аномальной силы в большинстве регионов идут каждый день, прекращаясь лишь на время, и до 13 июня ничего не изменится. Метеорологи отметили, что особенно тяжелая обстановка сложилась в Воронеже - город «словно заколдован», ливни там не прекращаются вообще.

В Северо-Западном федеральном округе другая ситуация. Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что там вырос риск возникновения лесных пожаров.

По его данным, лесные пожары также грозят Оренбургской, Ярославской, Астраханской и Костромской областям, Калмыкии, Удмуртии, Татарстану, Чувашии, Мордовии и Башкирии.