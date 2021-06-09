Прогноз погоды: Россию ждет удивительный июль

Синоптики, опрошенные «Экспертом», рассказали, что прогноз погоды обещает многим регионам России жаркий июль.

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По мнению многих специалистов, июль-2021 переплюнет даже рекордную жару 2011 года. В некоторые регионы страны придут африканские суховеи, в другие – тропическая влага.

Московский июль начнется с температур в 23 - 25 градусов тепла и переменной облачности, но без сильных дождей. После 10 июня погодная обстановка в столице накалится до плюс 28-29 градусов. Жара принесет пару-тройку дней с грозовыми ливнями и шквалистым ветром, но в основном до конца месяца будет сухо и солнечно, даже по ночам температуры останутся у отметки в плюс 20 градусов.

В Крыму к 5-6 июня воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, а море - до 25 - 26 тепла. В Сочи температуры будут чуть ниже, около 28-30 выше ноля.

В Краснодаре в июле будет аномально жарко - до 35 - 37 градусов жары, без ветра, гроз и дождя.

В Иркутской области июльская жара достигнет плюс 27 - 30 градусов, в Благовещенске - 29-30 выше ноля, в Чите ожидается до плюс 28. Только на Камчатке будет не теплее плюс 20 градусов.

Метеорологи «Фобоса» прогнозировали, что этим летом в России солнечных дней будет больше, чем обычно. Летние температуры, по расчетам экспертов, превысят норму на 0,5-1,5 градуса (средние ночные температуры составят 12,3 градуса, дневные - 22,1 градуса).