Прогноз погоды: россиянам посоветовали купить сомбреро

Один из руководителей Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды не советует россиянам выходить на улицу без сомбреро, если индекс ультрафиолетового излучения превышает шесть единиц. Об этом сообщает ТАСС.

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Ученый подчеркнул, что для защиты здоровья необходимо каждый день проверять прогноз ультрафиолетового излучения.

Когда индекс больше шести единиц (и, особенно, если он больше восьми и девяти) с девяти часов утра до двух часов дня нельзя показываться на солнце.

Вильфанд подчеркнул, что при таких уровнях излучения Всемирная организация здравоохранения советует носить широкополую шляпу. Ученый отметил, что в России сомбреро раньше не носили, но, возможно, стоит начать это делать ради здоровья.

Ультрафиолетовое излучение опасно для кожи, слизистой оболочки глаз и общего самочувствия. Индекс ультрафиолетового излучения включает шкалу от одной до 12 единиц. Одна и две единицы - низкий уровень излучения, от трех до пяти - средний, от шести начинаются высокие уровни.

Метеорологи прогнозировали, что летом 2021 года будет множество солнечных дней. Летние температуры превысят норму на 0,5-1,5 градуса (ночь в среднем - 12,3 градуса, днем - 22,1 градуса).