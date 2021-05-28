В Россию пришло сильное похолодание

Прогноз погоды центра «Фобос» рассказал о серьезном похолодании, с которым столкнулась Европейская Россия
: например, в Архангельской области
температуры падали до плюс десяти и начался снегопад. Об этом сообщает
портал «Метеовести».
Утром 27 мая снегом замело некоторые районы Карелии, а в Санкт-Петербурге и Калининграде прошли ливни, сопровождавшиеся шквалистым ветром.
В пятницу, 28 мая, волна холода направится вглубь страны.
Метеорологи считают, что осадков удастся избежать только Поволжью и южным областям страны.
В некоторых регионах выпадет до четверти месячной нормы осадков, а в Мурманске, Архангельске и Карелии снова возможен снег. Днем 29 мая в Архангельске ожидается около плюс семи градусов, это в два раза холоднее нормы.
Пик холодов придется на воскресенье и понедельник, 30 и 31 мая, во многих российских регионах утренние температуры в эти дни окажутся ниже ноля.
В Москве пятница и суббота будут теплыми - до 20-22 градусов выше ноля, несмотря на грозу и сильный дождь. В последний день недели температуры упадут до плюс 16 - 17 градусов (на четыре градуса ниже нормы), но во вторник снова будет плюс 20.
Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды Метеобюро Москвы предупреждал, что в понедельник, 31 мая, в столице будет всего плюс 10 градусов. Потепление обещали к середине следующей недели.