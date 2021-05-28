В Россию пришло сильное похолодание

Прогноз погоды центра «Фобос» рассказал о серьезном похолодании, с которым столкнулась Европейская Россия : например, в Архангельской области температуры падали до плюс десяти и начался снегопад. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Утром 27 мая снегом замело некоторые районы Карелии, а в Санкт-Петербурге и Калининграде прошли ливни, сопровождавшиеся шквалистым ветром.

В пятницу, 28 мая, волна холода направится вглубь страны.

Метеорологи считают, что осадков удастся избежать только Поволжью и южным областям страны.

В некоторых регионах выпадет до четверти месячной нормы осадков, а в Мурманске, Архангельске и Карелии снова возможен снег. Днем 29 мая в Архангельске ожидается около плюс семи градусов, это в два раза холоднее нормы.

Пик холодов придется на воскресенье и понедельник, 30 и 31 мая, во многих российских регионах утренние температуры в эти дни окажутся ниже ноля.

В Москве пятница и суббота будут теплыми - до 20-22 градусов выше ноля, несмотря на грозу и сильный дождь. В последний день недели температуры упадут до плюс 16 - 17 градусов (на четыре градуса ниже нормы), но во вторник снова будет плюс 20.