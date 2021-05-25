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Прогноз погоды: в Москве выпадет снег в июне

Елена Прошина
5 часов назад
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ для Москвы допускает снег в июне 2021 года. Об этом сообщает News.ru.
Прогноз погоды: в Москве выпадет снег в июне
Фото: ТАССТАСС
Ученый отметил, что июньские снегопады в столице уже случались, но снежного покрова от них никогда не оставалось. По его словам, намного чаще в столичном регионе происходят июньские заморозки - иногда даже ближе к середине месяца.
По данным Вильфанда, самый поздний снежный покров за всю историю наблюдений фиксировали в Москве в середине мая.
«В жизни всё возможно», - подчеркнул метеоролог.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды центра «Фобос» пообещал Москве и области ливни и грозы в последнюю неделю мая. Грозовые дожди в столице начнутся со среды, 26 мая, но температуры останутся высокими - около 20 - 24 градусов тепла.
Метеорологи «Фобоса» считают, что возможен и негативный сценарий - прохождение полярного фронта над Москвой в самом конце месяца. Полярный фронт грозит региону температурами ниже нормы и задержкой начала купального сезона на пару недель.
Эксперт московского метеобюро Татьяна Позднякова допускала, что в первые дни июня может похолодать до нуля градусов.
Погода,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,Москва,Россия,
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