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Погода в Москве: Москвичам пообещали ливни и грозы в конце мая

Москва24
31 минуту назад
В последнюю неделю весны погода в столице будет по-июньски теплой, однако не обойдется без гроз и дождей. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Москвичам пообещали ливни и грозы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин
"В последнюю неделю весны синоптики обещают июньскую погоду: днем столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 22–24 градуса, во второй половине недели возможны кратковременные ливни и грозы", – говорится в сообщении.
В понедельник, 24 мая, в городе будет солнечно, воздух прогреется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Европейской России в конце мая прогнозируется близкая к климатическим нормам погода. По его словам, в ЦФО в начале недели столбик термометра поднимется до 20 градусов, а в середине недели – до 25 градусов выше нуля.
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