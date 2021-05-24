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Прогноз погоды: полярный фронт испортит лето

Елена Прошина
21 минуту назад
Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что конец мая и начало июня в Москве могут оказаться не по сезону прохладными. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Полярный фронт испортит лето
Фото: ТАССТАСС
По расчетам метеорологов, начало последней недели мая будет сухим и теплым - до плюс десяти градусов ночью, от плюс 17 до 22 градусов тепла днем (соответсвует норме).
Со среды, 26 мая, и до субботы и воскресенья, 29-30 мая, в столичном регионе временами будут идти грозы. Ночные температуры составят плюс 9 -14 градусов, дневные - от плюс 19 до 24 градусов выше ноля. Ближе к концу рабочей недели воздух начнет прогреваться до плюс 26 (летние показатели).
Однако в самые последние дни мая Москву и область захватит полярный фронт, которы испортит начало июня. В «Фобосе» считают, что купальный сезон из-за этого может сместиться на одну-две недели.
Как сообщал «Рамблер», ранее прогноз погоды Гидрометцентра РФ предупредил жителей Урала и Поволжья об аномальной жаре.
Температуры будут достигать плюс 37 градусов, превышая стандартные значения на 13 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «несусветно жарко» будет в Челябинской, Курганской, Тюменской и Омской областях.
Погода,Москва,
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