Гидрометцентр пообещал «несусветную жару» в регионах России

Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области. По его словам, в Челябинской области температура днем будет достигать 36-37 градусов тепла. В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы. В Екатеринбурге будет 30 градусов и выше.