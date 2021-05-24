Гидрометцентр пообещал «несусветную жару» в регионах России

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом.
Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко
рассказала, что жара в Свердловской области спадет
к началу новой рабочей недели. С 24 мая в регионе начнутся дожди, а воздух станет гораздо прохладнее. Климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова
отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса
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