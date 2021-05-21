Повалил 350 деревьев: в Питере три дня бушевал ураган

В настоящее время известно о пяти пострадавших. Кроме этого, повреждено много машин, точное число не сообщается. Ранее экстренные службы региона предупреждали горожан о предстоящей непогоде. В Петербурге и области идет сильный дождь с ветром, порывы которого достигают 20 м/с, также слышен гром и местами выпадает град. Ураган не утихает уже третьи сутки.
Добавим, что по номеру 314-60-13 можно сообщить об упавших в Петербурге деревьях. Ранее «Рамблер» писал, что в Москве на этой неделе ожидается аномально жаркая погода. Как сообщали синоптики, таких температурных значений не было последние сто лет.