Прогноз погоды: когда вернется лето

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погоду в ряде регионов России
будет определять атлантический циклон, и жару сменят дожди и резкое понижение температуры. Когда россиянам ждать возвращения лета, разбиралась
«Свободная Пресса».
В центральной части России Гидрометцентр прогнозирует похолодание до середины следующей недели. Но уже к 27 мая теплые воздушные массы из Краснодарского края
вытеснят холод из Московской, Калужской и Курской областей. В столице температура воздуха поднимется до +25 градусов, в Калуге
– до +24, а в Курске
столбики термометров покажут +26 27. Жителей Воронежской области к 28 мая ожидает жара до + 31, однако в последние дни весны температура немного упадет.
При этом в северной столице прогноз погоды не радует теплом. Повышению температуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мешают дожди. Однако июнь принесет с собой прекращение осадков и повышение температуры до +17 20.
Антициклон принесет с собой солнце и жару в Ростовскую область и Краснодарский край. Уже с понедельника тут прекратятся грозы, а воздух прогреется до +29 30. При этом Гисметео отмечает, что к началу первого летнего месяца погода вновь поменяется: набегут облака, в Ростове-на-Дону столбики термометров опустятся до 23 25 градусов. Жаркое лето вернется во второй декаде месяца.
Конец весны в Сочи ожидается дождливым, с температурой воздуха +16 18 градусов. Однако уже к 26 мая в череде гроз наступит просвет, выглянет солнце, а воздух прогреется до +24 25. Но к выходным снова начнутся дожди.
Сильные грозы в конце весны ожидают и Северный Кавказ. Согласно прогнозу погоды, дожди принесут облегчение жителем Черкесска и «смоют» тридцатипятиградусную жару. Однако уже 26 27 мая сильный ветер разгонит тучи, а столбики термометров покажут +27. В Нальчике начало лето также ожидается дождливым, однако температура воздуха будет в пределах нормы – до +27 28.
В Ялте и на других курортах Крыма сохранится облачность, а к началу июня воздух прогреется всего до 21 23 градусов.
Как сообщал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
предупредил, что в результате изменения климата погодные аномалии будут возникать все чаще. При этом эксперты подчеркнули, что аномальная жара, стоявшая в мае, может негативно сказаться на деревьях и привести к лесным пожарам.