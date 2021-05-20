Аномальный май сменит холодное лето

После аномальной жары в мае начало лета в ряде регионов России ожидается холодным и дождливым. Об этом сообщает «Эксперт».

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Для москвичей начало лета станет логичным продолжением майского похолодания, которое накроет столицу в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что 1-2 июня в Москве будет идти дождь, а температура воздуха ожидается в районе 16-18 градусов. Распогодится только ближе в конце первой недели июня, но теплее от этого не станет.

Согласно прогнозу погоды, весь первый месяц лета Москву и Подмосковье будут заливать дожди, а столбики термометров покажут 15-18 градусов, с редкими повышениями до 21.

Не стоит ожидать теплого июня и жителям Центрального федерального округа. В Брянске, Твери, Смоленске метеорологи прогнозируют около 17-18 градусов выше ноля и дожди. Чуть теплее в Воронеже – тут воздух прогреется до плюс 25, зато солнце жители города в начале лета вряд ли увидят, так как осадков обещают выше нормы.

В Санкт-Петербурге в первую неделю июня будет солнечно, но воздух не прогреется выше +15-16. Затем немного потеплеет, до +18-19 и зарядят дожди.

Морские курорты России, по данным синоптиков, также не порадуют жарой. В Крыму воздух прогреется всего до +22 градусов, периодически будут идти осадки и ожидаются шторма. Дождливым начало лета станет и для Краснодарского края. В Сочи до +25 градусов потеплеет только ко второй половине июня. При этом прогноз погоды обещает жару в Саратове – здесь в июне ожидается плюс 27-28 градусов.

В Сибири же начало лета вполне будет соответствовать климатической норме. Жителей региона ждут и дожди, и солнце и около 18-20 градусов тепла.